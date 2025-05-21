Muğla'nın Bodrum ilçesinden doğan spor mucizesi Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Play-off final serisinin dördüncü maçında kendi sahasında Adasokağı’nı 28-18 mağlup eden Bodrum temsilcisi, seriyi 3-1 kazanarak 2023’te elde ettiği şampiyonluğu bu yıl da tekrarladı.

Kupalara Ambargo Koydu

Yalıkavakspor, son iki yılda Türk hentbolunda adeta kupa koleksiyoncusu oldu.

2023 Türkiye Kupası

2023 ve 2024 Süper Kupa

2023 ve 2024 Kadınlar Süper Ligi Şampiyonluğu

Bu başarılar, Bodrum’un sadece turizm değil, aynı zamanda sporda da marka olduğunu gözler önüne serdi.

Kaptan Yeliz Özel Kupayı Kaldırdı

Türk hentbolunun efsane ismi ve takım kaptanı Yeliz Özel, şampiyonluk kupasını tribünleri dolduran Bodrumlular eşliğinde kaldırdı. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda adeta bayram havası yaşandı.

Avrupa’da Yine Sahne Alacaklar

Yalıkavakspor, daha önce yarı final ve çeyrek final başarıları yaşadığı Avrupa kupalarında yeni sezonda da Türkiye’yi temsil edecek. Kulüp, hedefini bu kez final ve kupa zaferi olarak belirledi.