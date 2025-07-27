Muğla’da orman yangınlarına karşı jandarma ve orman ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Muğla Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan. Yeşil vatanın korunması için bu süreçte, anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın. Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86’sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir" denildi.

Kaynak: DHA