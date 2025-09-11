Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube’da gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını ayrıntılarıyla ele alan videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyiciyle buluşturuyor. Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair pek bilinmeyen detaylar da ortaya çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin Yirminci Gününde Neler Oldu?

– Sakarya Meydan Muharebesi'nin en sıcak günlerinden biri yaşandı. Türk birliklerinin Duatepe’yi ele geçirmesi Beylik Köprüsü üzerindeki kontrol açısından önemli bir kazanım oldu. Ancak Yunan ordusu, Sakarya Nehri üzerindeki beş stratejik geçidi doğudan ve güneyden korumaya devam ediyor. Bu geçitlerin güvenliği, doğudaki Yunan birliklerinin varlığı için hayati önem taşıyor.

Muharebeler özellikle kuzeyde şiddetlenirken, Karatepe bölgesi büyük çatışmalara sahne oldu. Bu bölge, mürettep Kolordu’nun sorumluluk alanında yer alıyor. Doğatepe, Kartaltepe ve Karatepe aynı savunma bloğu içinde değerlendiriliyor. Bölgede bulunan demiryolu hattı, Polatlı üzerinden Ankara’ya giden en kısa yol olduğu için stratejik öneme sahip.

Karatepe'de Yoğun Çatışmalar

Dün başlayan çatışmalar, Karatepe’nin birkaç kez el değiştirmesine neden oldu. Ancak 57. Tümen’in direnişi, Yunan ilerleyişini durdurmayı başardı. Öğle saatlerinde Yunan ordusu mürettep Kolordu’nun tüm hattına geniş çaplı bir taarruz başlattı. Bu taarruz karşısında 17. ve 57. Tümen geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Duatepe’yi savunan 15. Tümen’in direnci ve sonrasında bölgeye sevk edilen 23. Tümen’in karşı taarruzu sayesinde Yunan birlikleri püskürtüldü.

Saat 15.00’te bu kez Türk birlikleri karşı taarruza geçti. 17. Tümen Kartaltepe’ye, 57. Tümen ise Karatepe’ye saldırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren kanlı çarpışmalarda ağır kayıplar verildi ve taarruz durdurulmak zorunda kalındı. Dördüncü grup cephesindeki saldırılardan da sonuç alınamayınca, eski Polatlı sırtları Yunanlıların elinde kaldı.

Yunan Ordusu Geri Çekilme Planında Başarılı Oldu

Yunan ordusunun gün boyu sürdürdüğü direniş, 1. ve 2. Kolordularının güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağladı. Bu iki kolorduyu takip eden Türk süvari grubu etkili bir harekât yapamadı. Batı Cephesi Komutanlığı, Karatepe bölgesine özel önem verirken, Mustafa Kemal Paşa da zaman zaman mürettep Kolordu karargâhına gelerek kuzeydeki muharebeleri yerinde izledi.

Öğleden sonra Yunan kuvvetlerinin bölgeye yaptığı takviyelere karşılık, Türk tarafı da 57. Tümen’e destek verdi. 57. Tümen’in savunma hattının bozulmaması en büyük öncelik haline geldi.

Karatepe'de Ağır Kayıplar

Savaşın başında Haymana platosunda yoğunlaşan muharebeler artık bu bölgede unutulmuş, tüm gözler Karatepe ve çevresine çevrilmişti. Yunan komutan Papulas, ordusunun kuşatılmasını önlemek için 3. Kolordu’ya büyük sorumluluk verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın da yakından takip ettiği cephede, Halide Edib Adıvar da Onbaşı rütbesiyle yer alıyordu. Kara Tepe’yi izlerken, 57. Tümen’in verdiği ağır kayıpları şu sözlerle ifade etti:

“1200 askerin 700’ü bu tepede şehit oldu.”

Gün boyu süren taarruzlar ve savunmalar, her iki tarafı da yorgun düşürdü. Karadağ (Karatepe) iki kez el değiştirdi. Ancak Türk tarafının umut veren ilerleyişi, bu gün için sürdürülemedi.