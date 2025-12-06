Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, işten çıkarıldığını söyleyen 5 çocuk babası Nuh Mercimek, Afşin Belediyesi önünde canlı yayında üzerindeki yanıcı maddeyi ateşe verdi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Urfa’ya sevk edilen Mercimek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afşin Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Afşin Belediyesi yaptığı açıklamada, Mercimek’in TYP kapsamında geçici olarak çalıştığını, süresi dolunca işten ayrıldığını ve darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP Afşin İlçe Başkanı İsmail Kalender, olayın yalnızca bireysel bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek toplumsal dayanışma çağrısında bulundu.