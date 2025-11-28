CHP’nin üç gün sürecek 39. Olagan Kurultay’ı Ankara Arena Salonunda başladı. “Şimdi İktidar Zamanı” sloganı ile başlayan kurultayın açılış konuşmasını Özgür Özer yaptı.

Özgür Özel, bugün görüşülecek yeni programın detaylarını anlattı. İlk gün parti programının görüşüleceğini, yarın genel başkanlık seçimi ve Pazar günü de parti meclisinin yapılacağını söyledi.

Uzun süre sonra sonra ilk kez parti programını tartışıp görüşeceklerine dikkat çeken Özel, parti tüzüğündeki birtakım değişiklik ihtiyaçlarını da gidereceklerini vurguladı.

Partililerin, 19 Mart operasyonlarının ardından girdikleri sürece rağmen disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Özel, "Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak. İktidar olup Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir hükümet programı çıkarmak" dedi.

Özel, nihai kurtuluşun ilk adımının bu kongre salonunda atılacağını söyleyen Özel, "Bu salonda bugün CHP'nin demokrasi ve adalet konusunda yaşanan çöküşün nasıl aşılacağını konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Üyelere seslenen Özel, "Bugün bu salonda artık hiçbir çocuğun anne babasından 'yoksulluk mirası' almaması için devletin üzerine düşeni konuşacaksınız.

Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanlığı için açık oylama yapıldı. Divan Başkanlığına Özel'in önerisiyle oy birliğiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.