Ankara’nın en işlek noktalarından Kızılay’da sokak düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi, bölgede gerçekleştirdiği yenileme faaliyetlerine ilişkin “öncesi ve sonrası” görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaşarak son durumu kamuoyuna duyurdu.

Belediyenin açıklamasına göre çalışmalar; yaya yollarının yenilenmesi, kaldırım taşlarının düzenlenmesi, aydınlatmaların iyileştirilmesi ve kent estetiğini artırmaya yönelik peyzaj uygulamalarını içeriyor. Paylaşılan görüntülerde özellikle yaya alanlarının genişlediği, yürüyüş yollarının daha modern ve güvenli hale geldiği görülüyor.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, düzenlemelerin Kızılay’ın günlük yaya yoğunluğunu daha güvenli ve konforlu hâle getirmeyi amaçladığını belirterek çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda süreceğini ifade etti.