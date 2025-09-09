Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube’da gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını ayrıntılarıyla ele alan videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyiciyle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair pek bilinmeyen detaylar da ortaya çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin On Sekizinci Gününde Neler Oldu?

Türk ordusu, 9 Eylül’e giden süreçte Yunan ordusuna son darbeyi vurmak için Sakarya üzerindeki köprüleri ele geçirmeyi hedefledi. Bu stratejiyle, düşmanı Sakarya’nın batısına geçmeden imha etmek mümkün olacaktı. Bu doğrultuda, köprülere hakim tepelerin ele geçirilmesi kararlaştırıldı. Cephe Komutanı İsmet Paşa, ilk emrini sabaha karşı saat 02.00’de verdi.

10 Eylül sabahı, mürettep kolordunun takviyesiyle Yunan sol kanadına taarruz başlatıldı. Öte yandan Yunan ordusunda disiplinsizlik ve panik artmış, komutanlar arasında emir-komuta zinciri zayıflamıştı. Birliklerde karşılıklı güvensizlik yaşanırken, bazı Yunan komutanlar merkezi emirleri dinlemeyerek kendi kararlarını uygulamaya başladı.

Prens Andrea, kendi inisiyatifiyle birliklerinin geri çekilmesini emretti. Bu karar, Yunan Başkomutanı Papulas tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Papulas, "Emrinizi iptal edin. Karar verme yetkisi yalnızca bendedir," diyerek komuta birliğini sağlamaya çalıştı.

Bu sırada Türk ordusu, Doğantepe ve Kartaltepe çevresindeki çatışmalarda zaman zaman mevzi değiştirse de savunma hattını korumayı başardı. Güneyden gelen 15. Tümen'in takviyesiyle Türk kuvvetlerinin gücü artırıldı.

Karargah, savaşın seyrini yakından izlemek amacıyla Alagöz’den Karapınar köyü üzerindeki Zafertepe’ye taşındı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, buradaki gözetleme yerinden taarruz bölgelerini inceledi, komutanlarla birlikte planlamaları yaptı. Paşa, geceleri karargah haline getirdiği trende konaklarken, gündüzleri savaşı Zafertepe’den yönetti.

Öte yandan cephede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bozok milletvekili Sırrı Bey, savaş alanında silahıyla çatışmaya katıldı. 12 Eylül’de Meclis’e, Çekirdeksiz Köyü’nün alındığı müjdesini de o verecekti.