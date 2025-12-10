Ankara’daki Gölbaşı Eymir Yurdu’nda bir odanın tavanı çöktü. Olay sırasında odada bulunan öğrencilerin yaralanmadığı, ancak ciddi bir tehlike atlattıkları belirtildi. Öğrenciler, binada uzun süredir çatlak ve nem gibi sorunlar olduğunu, bunları yönetimle defalarca paylaştıklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını dile getirdi.

Olay sonrası öğrenciler, yurt koşullarının güvenli olmadığını vurgulayarak acil denetim ve bakım talep ediyor. Yurt yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.