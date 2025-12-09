Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Macunköy Merkez Otobüs Bakım-Onarım Atölyeleri’nin çatısına kurulan 1242 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’ni hizmete aldı.

Tamamen temiz enerjiyle çalışacak olan tesisin yılda 1,4 milyon kWh elektrik üreteceği ve kurum bütçesine yaklaşık 7 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kasım 2025’te zorlu kış koşullarına rağmen tesisin sadece üç haftada 42.500 kWh üretim gerçekleştirerek yaklaşık 220 bin TL değerinde enerji ürettiği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte sürdürülebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü duyurdu.