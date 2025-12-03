X ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nda Starship uçuşları için yeni bir fırlatma kompleksi kuracağını duyurdu. Açıklama, şirketin X hesabı üzerinden yapıldı.

Yeni kompleks “uzay havalimanı” düzeni oluşturacak

Florida’da inşa edilecek bu tesis, Starship uçuşlarının daha düzenli ve sık yapılabilmesi için bir “uzay havalimanı” gibi çalışacak. SpaceX, Starship için bölgede üç fırlatma rampasının kullanılacağını belirterek Florida’yı dünyanın en yoğun uzay limanlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

SpaceX: “Onay aldık, inşaat başladı”

Şirketin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nda Starship operasyonları için Uzay Fırlatma Kompleksi-37’yi geliştirmek üzere onay aldık. İnşaat başladı.

Florida’daki üç fırlatma rampasıyla Starship, dünyanın önde gelen uzay limanının havalimanı benzeri operasyonları mümkün kılmak için gelişmeye devam ederken, Amerika’nın ulusal güvenliğini ve Artemis hedeflerini desteklemeye hazır olacak.

Çevresel inceleme sürecindeki çabaları için ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı’na, 45. Uzay Gücü’ne ve ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi’ne teşekkür ederiz.”

Artemis ve devlet projeleri için altyapı hazırlanıyor

Açıklamada Starship’in gelecekte NASA’nın Artemis programında ve devletin ihtiyaç duyabileceği büyük ölçekli uzay görevlerinde kullanılabilecek kapasitede bir sisteme dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Yeni üs, bu hedeflere uygun teknik altyapıyla donatılacak.

Çevresel incelemeler tamamlandıktan sonra süreç hızlandı

Çevre kurumlarından alınan onayların ardından inşaata başlanması, SpaceX’in Florida’daki operasyonlarını önemli ölçüde büyütecek.