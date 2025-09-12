Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube’da gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını ayrıntılarıyla ele alan videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyiciyle buluşturuyor. Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair pek bilinmeyen detaylar da ortaya çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin Yirmi Birinci Gününde Neler Oldu?

Sakarya Cephesi'nde 12 Eylül 1921 günü, Türk ordusu taarruzlarını yoğunlaştırırken, Yunan ordusu büyük bir kargaşa içinde geri çekilmeye başladı.

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, bugün saat 13.15’te yayınladığı emirle, düşmanı Sakarya’da bozguna uğratmak amacıyla taarruza geçilmesini istedi. Özellikle Kartaltepe ve Beylikköprü’nün ele geçirilmesi hedeflenirken, bu görev için 23. Tümen, mürettep kolordu emrine verildi. Diğer birliklerin ise düşmanla teması kaybetmeden ileri doğru hareket etmeleri emredildi.

Cephedeki gelişmeleri yakından izleyen Batı Cephesi Komutanlığı, Yunan ordusunun Sakarya Nehri'nin batısına doğru düzensiz şekilde çekildiğini ve özellikle Beylikköprü ile Kavuncu Köprüsü'nde yoğun yığılmalar yaşandığını bildirdi. Bu durumun topçu atışlarıyla değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Türk ordusu cephesinde ciddi lojistik sıkıntılar da yaşanıyor. 25. Alay’a, her top için günde yalnızca 3 mermi atma izni verilirken, Polatlı İstasyonu'nun boşaltılması nedeniyle şehitler daha gerilere taşınıyor. Yaralı askerler ise Polatlı, Haymana ve Baba’daki sahra hastanelerine naklediliyor.

Gece başlayan süngü hücumları ile birlikte Türk birlikleri ilerleme kaydetti. Gün içinde Kartaltepe ve Karatepe ele geçirildi. Yunan 2. Kolordusu’nun da saat 14.00’ten itibaren batıya doğru çekilmeye başlaması üzerine Türk süvarilerine, kuzeyden Balık Köprü bölgesine yönelerek nehri geçme emri verildi.

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, bugün cepheden aktardığı haberinde, “Ordumuz şiddetli bir taarruzla düşmanı meşgul etmiş, düşman ise büyük bir bozgun içine girmiştir” ifadelerine yer verdi.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın talimatları doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı tüm birliklere “Anadolu artık Yunan’a mezar olacaktır” mesajını iletti. Emirde, Yunan ordusunun büyük bir kargaşa içinde çekildiği, temasın kesilmemesi gerektiği ve zaferin Türk milletine ait olduğu vurgulandı.

Yunan ordusu ise gece boyunca Sakarya’nın batısına geçmeyi başardı. Yunan Küçük Asya Ordusu Komutanı General Papulas, yayınladığı emirde ordusunun savunma düzenine geçmesini ve geri çekilme planının saat saat uygulanmasını istedi.