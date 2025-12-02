Türkiye’de sanayi tesisleri, veri merkezleri, hastaneler ve ticari binalarda en kritik operasyon noktalarından biri olan elektrik panoları, yeni bir güvenlik teknolojisiyle korunacak. Güney Kore’de geliştirilen patentli “Yangın Söndürme Bandı”, Türkiye pazarına giriş yaptı. Ürün, pano içindeki yangınları insan müdahalesine gerek kalmadan saniyeler içinde bastırarak üretim sürekliliğini güvence altına almayı hedefliyor.

PANO YANGINLARINA PROAKTİF ÇÖZÜM!

Elektrik panoları, aşırı ısınma, kısa devre ve arklanma gibi sebeplerle yüksek yangın riski taşıyor. Geleneksel söndürme sistemleri ise genellikle yangın büyüyüp pano dışına yayıldığında devreye giriyor. Bu noktada ekipmanların zarar görmesi kaçınılmaz hale gelirken, üretim süreçleri duruyor.

Yeni nesil Yangın Söndürme Bandı, risk daha büyümeden devreye girerek bu sorunu kaynağında çözüyor. Sticker formundaki bant, pano içindeki kritik noktalara yapıştırılıyor.

120 DERECEDE OTOMATİK AKTİVASYON!

Ürünün çalışma prensibi, içinde bulunan binlerce mikro kapsüle dayanıyor. Pano iç sıcaklığı 120°C’ye ulaştığında, kapsüller patlayarak ortama temiz bir söndürücü gaz yayıyor. Gaz, oksijeni baskılayarak yangını birkaç saniye içinde etkisiz hale getiriyor.

Yetkililer, sistemin yangın daha duman oluşturma aşamasına gelmeden devreye girmesiyle büyük çaplı ekipman kayıplarının ve üretim duruşlarının önüne geçildiğini belirtiyor.

5 YIL BAKIM GEREKTİRMEYEN SİSTEM

Yangın Söndürme Bandı’nın öne çıkan özellikleri arasında:

Bakım gerektirmemesi: Ürün 5 yıl boyunca dolum, kontrol veya servis ihtiyacı duymuyor.

Ekipman dostu yapısı: Elektronik kartlara zarar vermiyor, kalıntı bırakmıyor.

Enerji ihtiyacı olmaması: Çalışmak için elektrik veya batarya gerektirmiyor.

Çevre ve insan sağlığına uygunluk: Ozon tabakasına zarar vermeyen gaz içeriyor.

Uzmanlar, bu özelliklerin özellikle endüstriyel tesislerde operasyonel verimliliği artıracağını vurguluyor.

SEKTÖRDE YENİ BİR STANDART OLMAYA ADAY

Pano yangınlarının işletmelere maliyetinin yalnızca ekipman kaybıyla sınırlı olmadığı, üretimin durması ve teslimatların gecikmesi gibi zincirleme kayıplara yol açtığı biliniyor.

Yangın Söndürme Bandı’nın, düşük maliyetli bir önlemle yüksek riskli bu alanda önemli bir güvenlik bariyeri oluşturması bekleniyor.

Uzmanlara göre ürün, kısa sürede sanayi ve hizmet sektörünün standart güvenlik ekipmanları arasında yerini alabilir.