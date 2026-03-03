İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki lisede yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı, eğitim camiasında büyük üzüntü ve tepkiye yol açmıştı.

Çelik için görev yaptığı okuldaki cenaze töreni öncesi okul bahçesinde yoğun kalabalık oluştu. Törene katılan vatandaşlar ve meslektaşları, saldırıda hayatını kaybeden öğretmeni son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Tören sırasında bazı vatandaşlar, okulda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürerek “Güvenlik yok” sloganları attı. Olay, eğitim kurumlarındaki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.