Eskişehir’den Gaziantep’e doğru yürüyüş başlatan Gürsoylu, yolculuğu sırasında Hasan Dağı’nın yüksek kesimlerine çıkarak mobbing uygulandığını öne sürdüğü öğretim üyelerinin fotoğraflarını açtı ve yaşadıklarını kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

O anlara ait görüntüler de kamuoyuna ulaştı.

Mehmet Gürsoylu, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı açıklamada, kendi paylaşımlarının ardından bazı akademisyenlerin öğrencileri kendisine karşı kışkırttığını öne sürdü.

Gürsoylu, “Beni tehdit ettiğime yönelik asılsız iftiralar atılarak üniversite üzerinden tarafıma dava ve soruşturmalar açıldığını düşünüyorum. Kayıtlı olduğum derslere katılmam engellenerek sınıf ortamında eğitim alma hakkımın ihlal edildiğini, bazı öğrencilerin üzerime yönlendirildiğini ve üniversite yönetiminin çözüm için adım atmadığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.