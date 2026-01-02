İran genelinde İslam rejimine karşı başlayan protestolar hız kesmeden yayılıyor. Başkent Tahran’dan ülkenin doğusuna, batısına ve güneyine uzanan eylemlere her geçen saat yeni kentler ekleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yerel kaynaklar, sokaklardaki kalabalığın arttığını ve protestoların eş zamanlı olarak birçok noktada sürdüğünü gösteriyor.

Protestoların yayıldığı kentler

  1. Tahran – Tahran Eyaleti

  2. Karaj – Elburz Eyaleti

  3. Malard – Tahran Eyaleti

  4. İsfahan – İsfahan Eyaleti

  5. Necefabad – İsfahan Eyaleti

  6. Fuladşehr – İsfahan Eyaleti

  7. Şiraz – Fars Eyaleti

  8. Meşhed – Razavi Horasan Eyaleti

  9. Kirmanşah – Kirmanşah Eyaleti

  10. Yezd – Yezd Eyaleti

  11. Hemedan – Hemedan Eyaleti

  12. Esedabad – Hemedan Eyaleti

  13. Keşm – Hürmüzgan Eyaleti

  14. Fesa – Fars Eyaleti

  15. Kuhdeşt – Luristan Eyaleti

  16. Zencan – Zencan Eyaleti

  17. Kirman – Kirman Eyaleti

  18. Babol – Mazenderan Eyaleti

  19. Arak – Merkezi Eyaleti

  20. Hürremabad – Luristan Eyaleti

  21. Dorud – Luristan Eyaleti

  22. Bağmelik – Huzistan Eyaleti

  23. Luristan Eyaleti geneli

  24. Fars Eyaleti geneli

  25. Huzistan Eyaleti geneli

  26. Merkezi Eyaleti geneli

  27. Mervdeşt – Fars Eyaleti

Gözlemciler, protestoların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmamasını dikkat çekici buluyor. Orta ve küçük ölçekli kentlerin de listeye eklenmesi, toplumsal tepkinin geniş bir tabana yayıldığı yorumlarını güçlendiriyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı bölgelerde internet erişiminin yavaşlatıldığına dair iddialar da gündemde.

