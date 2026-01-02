İran genelinde İslam rejimine karşı başlayan protestolar hız kesmeden yayılıyor. Başkent Tahran’dan ülkenin doğusuna, batısına ve güneyine uzanan eylemlere her geçen saat yeni kentler ekleniyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yerel kaynaklar, sokaklardaki kalabalığın arttığını ve protestoların eş zamanlı olarak birçok noktada sürdüğünü gösteriyor.
Protestoların yayıldığı kentler
-
Tahran – Tahran Eyaleti
-
Karaj – Elburz Eyaleti
-
Malard – Tahran Eyaleti
-
İsfahan – İsfahan Eyaleti
-
Necefabad – İsfahan Eyaleti
-
Fuladşehr – İsfahan Eyaleti
-
Şiraz – Fars Eyaleti
-
Meşhed – Razavi Horasan Eyaleti
-
Kirmanşah – Kirmanşah Eyaleti
-
Yezd – Yezd Eyaleti
-
Hemedan – Hemedan Eyaleti
-
Esedabad – Hemedan Eyaleti
-
Keşm – Hürmüzgan Eyaleti
-
Fesa – Fars Eyaleti
-
Kuhdeşt – Luristan Eyaleti
-
Zencan – Zencan Eyaleti
-
Kirman – Kirman Eyaleti
-
Babol – Mazenderan Eyaleti
-
Arak – Merkezi Eyaleti
-
Hürremabad – Luristan Eyaleti
-
Dorud – Luristan Eyaleti
-
Bağmelik – Huzistan Eyaleti
-
Luristan Eyaleti geneli
-
Fars Eyaleti geneli
-
Huzistan Eyaleti geneli
-
Merkezi Eyaleti geneli
-
Mervdeşt – Fars Eyaleti
Gözlemciler, protestoların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmamasını dikkat çekici buluyor. Orta ve küçük ölçekli kentlerin de listeye eklenmesi, toplumsal tepkinin geniş bir tabana yayıldığı yorumlarını güçlendiriyor.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı bölgelerde internet erişiminin yavaşlatıldığına dair iddialar da gündemde.