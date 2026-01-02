İran genelinde İslam rejimine karşı başlayan protestolar hız kesmeden yayılıyor. Başkent Tahran’dan ülkenin doğusuna, batısına ve güneyine uzanan eylemlere her geçen saat yeni kentler ekleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yerel kaynaklar, sokaklardaki kalabalığın arttığını ve protestoların eş zamanlı olarak birçok noktada sürdüğünü gösteriyor.

Protestoların yayıldığı kentler

Tahran – Tahran Eyaleti Karaj – Elburz Eyaleti Malard – Tahran Eyaleti İsfahan – İsfahan Eyaleti Necefabad – İsfahan Eyaleti Fuladşehr – İsfahan Eyaleti Şiraz – Fars Eyaleti Meşhed – Razavi Horasan Eyaleti Kirmanşah – Kirmanşah Eyaleti Yezd – Yezd Eyaleti Hemedan – Hemedan Eyaleti Esedabad – Hemedan Eyaleti Keşm – Hürmüzgan Eyaleti Fesa – Fars Eyaleti Kuhdeşt – Luristan Eyaleti Zencan – Zencan Eyaleti Kirman – Kirman Eyaleti Babol – Mazenderan Eyaleti Arak – Merkezi Eyaleti Hürremabad – Luristan Eyaleti Dorud – Luristan Eyaleti Bağmelik – Huzistan Eyaleti Luristan Eyaleti geneli Fars Eyaleti geneli Huzistan Eyaleti geneli Merkezi Eyaleti geneli Mervdeşt – Fars Eyaleti

Gözlemciler, protestoların yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmamasını dikkat çekici buluyor. Orta ve küçük ölçekli kentlerin de listeye eklenmesi, toplumsal tepkinin geniş bir tabana yayıldığı yorumlarını güçlendiriyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı bölgelerde internet erişiminin yavaşlatıldığına dair iddialar da gündemde.