Çankaya Belediyesi, ilçede yer alan pazar yerlerini halkın ihtiyaçlarına göre düzenleyerek vatandaşlara rahat ve huzurlu alışveriş imkanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Birlik Mahallesi’nde inşaatı süren Pazar yeri ilginç projesi dikkatleri çekiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sadece alışveriş için değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan çok işlevli bir mekan haline getirilecek. Pazaryeri; konser, sinema gösterimi ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir yaşam alanına dönüştürülecek.

KONFORLU PAZAR YERİ

Açık alanda faaliyet gösteren pazarın kapatılmasıyla birlikte esnafın da vatandaşların da olumsuz hava koşullarından etkilenmeden kışın ısıtmalı, yazın klimalı rahat alışveriş yapabileceği modern bir ortam oluşturacak. Belediye; konfor ve güvenliği ön planda tutmuş.

BU YIL İÇİNDE AÇILIYOR

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sonsoz.com.tr’ye yaptığı açıklamada Birlik Mahallesi’nde Pazar yeri projesinin Türkiye’de ilk kez uygulanan proje olduğunu belirterek “Belediye olarak Çankaya bölgesindeki Pazar yerlerine büyük önem veriyoruz. Bu yıl, 21 pazar yerinin su giderleri bakımı, boyama, aydınlatma, güvenlik kamerası ve güvenlik bariyeri montajı çalışmalarını tamamladık. Yapımı devam Birlik Kapalı Pazaryeri’nin bu yıl içerisine hizmete açılacak” dedi.