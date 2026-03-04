Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında süren karşılıklı saldırılar bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıyor. Son dönemde artan hava saldırıları, füze atışları ve askeri tehditler, yalnızca taraf ülkeleri değil, tüm bölgeyi etkileyen bir güvenlik krizine yol açmış durumda.

Bu gelişmelerin ardından ODTÜ öğrencileri kampüs içerisinde bir araya geldi. Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, savaşın halklara yıkım getirdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, hükümetlerin politikaları ile halkların birbirinden ayrılması gerektiği belirtilerek, “İran halkının yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi çağrısında bulunarak, uluslararası toplumu çatışmaların son bulması için adım atmaya davet etti.