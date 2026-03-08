Tokat’ta birlikte yaşadığı Hatice Yalman’ı öldüren Mustafa Koç hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Koç’u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cinayetle ilgili ortaya çıkan görüntüler ise olayın trajik bir detayını gözler önüne serdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Hatice Yalman, cinayetten yaklaşık iki saat önce bir büfeye girdi. Bu sırada Yalman’ın, dünya genelinde kadına yönelik şiddet mağdurlarının kullandığı uluslararası yardım işaretini yaptığı görüldü.

Ancak büfede bulunan çalışanın bu işareti fark etmediği ya da anlamadığı öğrenildi. Böylece Yalman’ın yardım çağrısı karşılıksız kaldı.

Uluslararası yardım işareti nedir?

Kadına yönelik şiddet mağdurlarının sessizce yardım isteyebilmesi için geliştirilen işaret, özellikle pandemi döneminde dünya genelinde yaygınlaşmıştı. Bu işarette kişi, avucunu kameraya ya da karşısındaki kişiye gösterdikten sonra başparmağını içeri alarak diğer parmaklarını kapatıyor. Bu hareket, “tehlikedeyim ve yardım istiyorum" demek oluyor.