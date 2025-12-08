Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan AJet’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yoğun yağış nedeniyle iniş sonrası taksi yaparken pist kenarına çıktı. Priştina–İstanbul seferini gerçekleştiren TKJ76Q uçuş numaralı, TC-JZN tescilli uçakta bulunan yolcuların tamamı emniyetli bir şekilde tahliye edildi.

Olayın ardından havalimanı kurtarma ve güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatılırken, operasyon sırasında havalimanında iniş ve kalkışlarda aksama meydana geldi. Bazı uçakların havada tur atarak beklemek zorunda kaldığı öğrenildi.

Yağışın etkisiyle yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldığı, kesin nedenin yapılacak teknik değerlendirme sonrası netleşeceği ifade edildi.