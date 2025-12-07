İstanbul’da bugün etkisini artıran sağanak yağış, Boğaziçi Üniversitesi’nde ciddi hasara yol açtı. Kuzey Kampüs’te bulunan Kuzey 1. Yurt ve Kütüphane’nin çeşitli bölümlerini su bastı. Öğrencilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tavanlardan litrelerce su aktığı, zeminin tamamen suyla kaplandığı görüldü.

Üniversite yönetiminin “Çok yağmur yağdı, çatı aktı” şeklindeki açıklaması ise öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Öğrenciler, kış aylarında İstanbul’da yoğun yağışın normal olduğunu hatırlatarak, asıl sorunun bakım-onarım eksikliği olduğunu söyledi.

Bazı öğrenciler, yönetimin önceliğinin kampüsün altyapısını güçlendirmek yerine makam araçları ve ofis yenilemeleri olduğunu savunarak, “Zevk-ü sefa için bütçe var, öğrenci için yok” diyerek tepki gösterdi.

Kampüste su tahliye çalışmaları devam ederken öğrenciler, kalıcı çözüm talep ediyor.