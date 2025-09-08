Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube’da gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını ayrıntılarıyla ele alan videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyiciyle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Muharebesi’ne dair pek bilinmeyen detaylar da ortaya çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUAREBESİNİN ON YEDİNCİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

8 Eylül 1921. Türk Cephe Karargahı Yunan Kuvvetlerinin Hareketini öğrenmeye çalışıyordu. Keşifler sonrası Yunan Kuvvetlerinin büyük bir kısmıyla mevziilerini terk etmemişti. Bu nedenle karşı taaruz hareketine girilmedi. Fakat hazırlıklar son hızıyla devam ediyordu.

Birkaç gündür cephede herhangi bir hareket olmamasından Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa Yunan birliklerinin çekilmekte olduğunu değerlendirdi. Bu sebeple 4 tümenin mürettep kolordu kaydırılarak bu bölgeden bir taaruz yapılmasını teklif etti. Fakat cephe komutanı İsmet Paşa henüz Yunanlıların çekildiklerine dair bir emare olmadığını bu sebeple durumun aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Bu durumu anlamak içinse İsmet Paşa'nın Keşif Taaruzları fikri kabul edildi. Bu sırada gerçekten de Yunan Ordusu henüz çekilmemişti. Yunan Ordu komutanı Papulas çekilmeyi planlıyor, fakat bu kararı yalnız başına vermeye cesaret edemiyordu. Bu sebeple Yunanistan'a bir telgraf çekti ve Başbakan'a ne yapması gerektiğini sordu. Bu telgrafta ordunun şuana kadar elinden gelen her şeyi yaptığını, fakat muharebenin daha fazla uzamasının tehlikeli olduğunu bildirdi.

Aynı gün gelen cevapta ise Başbakan şöyle söyledi; Size tavsiye etmeye elzem bulurum ki her türlü siyasi fikirlerin ve şimdiye kadar güdülen gayenin altında kalmaksızın askeri çıkarları göz önünde tutarak kararları hazırlayın.

Bu cevap karşısında Papulas, Ankara'ya ulaşamamış olmanın acısını unutup kafasında günler önce verdiği kararı artık uygulayabileceği, ve artık ordusunu kurtarabileceği için rahatlamıştı.