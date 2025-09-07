Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylı bir şekilde anlatan videolar, izleyicilere Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini sunuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Savaşı’na dair bugüne kadar pek bilinmeyen bilgiler de gün ışığına çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN ON ALTINCI GÜNÜNDE NELER OLDU?

7 Eylül 1921. Artık roller değişmeye başlamıştı. Uzun süredir taaruz eden Yunan Ordusu artık savunmayı düşünüyordu. Türk komite heyeti 3 gündür yaşanan keşiflere dayanarak durumu şöyle değerlendiriyordu:

Yunanlar savaşı kaybettiklerini anlamışlardır. Kısa zamanda büyük çapta bir takviye alma olasılığı da bulunmadığına göre, durmak veya çekilmekten başka yapacakları bir şey yoktu.

Muharebelerin şiddeti olabildiğince düşmüş, kuzey güneye genel savunma hattı içerisinde Yunan ordusunun 3 Kolordu halinde ileri karakol kuvvetleri bırakarak teması kesmeye çalıştığı gözle görülür bir şekilde anlaşıldı. Özellikle Kavuncu ve Beylik Köprülerinden iki tümen kadar Yunan kuvvetinin geriye çekildiği bugün itibariyle tespit edildi.

