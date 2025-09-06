Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA iş birliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylı bir şekilde anlatan videolar, izleyicilere Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini sunuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in anlatımıyla, Sakarya Meydan Savaşı’na dair bugüne kadar pek bilinmeyen bilgiler de gün ışığına çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN ON BEŞİNCİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

6 Eylül 1921. Yunan Komutanları çaresizdi. Artık siyasilerin kararları beklenilmeye başlandı. Bu nedenden ötürü Papulas'ın emri gereğince Yunan Birlikleri herhangi bir taaruz girişiminde bulunmadı. Geniş bir cephede ve ikmal güçlerinden uzaklaşmış Yunan Ordusu için zor günler başladı. Hem cephane giderek azalmış hem de moral üstünlüğü Türk Ordusuna geçmişti. Türk tarafı ise bu fırsatı kullanıp, bir karşı taaruz planı tasarladı.

Yunan ordusunda ve siyasi kanadında harekata nasıl devam edileceğine dair kararsızlık ve bir karar arayışı ortaya çıktı. Türk tarafında ise erken bir karşı taaruz yaparak aşırı zaiyat vermemek için durumun aydınlatılması kanaatine varıldı. Bu maksatla Baş Komutan Mustafa Kemal Paşa, bütün birliklere her grup bölgesinde güçlü keşif kolları oluşturulması bu keşif kollarıyla bir çok noktadan aynı anda gece taaruzları ve baskınların yapılmasını, bu baskınların ise yoğun topçu ateşiyle desteklenmesini ve düşmanın sanki genel bir taaruza geçilmiş gibi hissetmesini sağlanması emrini verdi. Maksadı ise, Cebr-i keşif ( keşif taaruzları) yani düşmanın cephede nasıl ve ne kadar kuvvette durduğunu, niyetini ve maksadını ortaya çıkarmak için buna göre karar vermek olarak geçer.

