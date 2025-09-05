Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN ON DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE NELER OLDU?

5 Eylül 1921 Her gün ortalık ağarırken saldırıya geçen Yunanların bugün isteksiz oldukları anlaşıldı. Genellikle bütün cephe boyunca saldırıya geçtikleri halde, bugün yalnızca bir kolordusuyla güneş doğduktan uzun bir zaman sonra saldırıya geçtiler. Piyade saldırısının olmadığı bölgelerde yer yer kendilerini hissettirecek topçu atışları gerçekleştirdiler. Artık Yunan ordusu bütün cephe üzerinde taaruzdan vazgeçmiş, savunmayı tercih etmiş gibi görünüyordu.

Yunanlılar için savaş bitmişti fakat, Türk Ordusu için aynı şeyi söylemek zor olduğu biliniyor. Türkler için Anadolu'da işgal bitmedikçe savaş bitmeyecekti.

Muharebelerin 15. gününde cephenin genelinde bir sessizlik hakimdi Yunan ordusu ise sadece 1 kolorduyla temasta. Son zamanlarda ise Yunan Ordusunda morallerin düştüğü, erler arasında ise disiplinsizliğin baş gösterdiği ve Yunan Komutanlarının ise birlik içerisinde disiplini sağlayamadığı gözlemleniyordu.

Türk başkomutanlığı bu genel durumu adım adım takip etmeye devam etti.

