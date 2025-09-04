Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN ON ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE NELER OLDU?

4 Eylül 1921 Yunan ordusu yine sabahın erken saatlerinden itibaren taaruza başladı. Fakat bu taaruzlar artık geri çekilmeyi düşünen bir ordunun yanıltma taaruzu gibi dağınık ve hedeften uzaktı. Görünüşe göre Papulas taaruz bölgesini doğudan alıp batıya, yani cephenin sağ kanadındaki birliklerini sol kanada kaydırmıştı. Bu durum başlangıç içinde anlaşılmasa da zaman geçtikçe çekilme için bir hazırlık olduğu görüldü.

Dün bütün birliklerini dinlendiren Papulas, bugün tekrar taaruz etmeye karar verdi. Fakat bu taaruz sınırlı makatlar içinde yapılan sınırlı bir taaruz niteliğinde. Maksat muharebelerde Türk birliklerini geriye atmak ve Sakarya geçitlerinden ikmal ve bütünleme faaliyetlerini rahatça yürütebileceği araziyi ele geçirmek.

Taaruz cephesi Demiryolu hattı ile Kadıköy arasındaki hattır. Bu bölgede en kuzeyden güneye doğru mürettep kolordu dördüncü grup ve 12. grup bulunur. Sabahtan itibaren başlayan şiddetli taaruzlar çok fazla ilerle kaybetmedi çünkü bir gün önce Yunanların durumu değerlendiren Batı cephesi komutanı Yunanların doğudaki kuşatmadan vazgeçtiğini, batı kesiminden bir yarma girişiminde bulunacağını değerlendirmiş ve buna göre tedbirlerini almıştır. Bunun sonucunda Yunanlılar şiddetli çatışmalara rağmen demiryolu hattı boyunca eski Polatlı sırtlarından doğuya geçemedi.

