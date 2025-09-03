Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

SAKARYA MEYDAN MUHAEBESİNİN ON İKİNCİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

3 Eylül günü cephede büyük bir sükunet vardı. Türk ordusu cephede küçük değişiklikler hariç bulunduğu hatta tahkimat ve bölüklerin ikmal tadilatlarını sürdürdü. Yunan Başkomutan için ise Ankara hayali son buldu. Başkomutan ve Yunan birlikleri moral üstünlüğünü kaybetmiş ve Ankara bozkırından nasıl kurtulacaklarını düşünmeye başladılar. Efsanevi Gordion düğümünü kesen Büyük İskender gibi cepheye gelmiş fakat Mustafa Kemal'in dehası karşısında bunu başaramadı.

Uzun süredir taaruz eden, fakat bunda başarılı olamayan Yunan ordusu iyice yıprandı. Bu durumu gören Papulas 3 Eylül günü birliklerin dinlenmelerini emretti. Aynı yıpranmışlık ve koşullar Türk Ordusu içinde geçerliydi. Bu sebeple Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa da birliklerin dinlenmesini fakat mümkün olduğu kadar bol ihtiyat ayırmasını emretti. Çünkü Türk tarafı artım Yunanların doğudan kuşatmadan vazgeçtiklerini ve Çaldağı ile onun batısı uzanımından bir yerden cepheyi yarmayı deneyeceklerini düşündü.

