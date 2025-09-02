Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin On birinci Gününde Neler Oldu?

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 11. gününde, Yunan kuvvetleri Çal Dağı’nın tamamını ele geçirdi. Türk birlikleri ise yeni savunma hatları oluşturmaya çalışıyor. Yunan Küçük Asya Ordusu Komutanı General Papulas, cepheyi Çal ve Haymana yönünden yarmayı hedefliyor. Batı Cephesi Komutanlığı, özellikle Başkomutanlık karargâhı tarafından yapılan durum değerlendirmeleriyle savunmanın devamlılığı sağlanıyor. 2 Eylül'e ait raporlarda, Haymana istikametinin mutlaka kapatılması gerektiği vurgulanırken, takviyelerin bu yöne kaydırılması emredildi.

Mustafa Kemal Paşa, Çal Dağı'nın kaybının moral bozucu bir gelişme olmadığını, Türk ordusunun yeni, daha güvenli savunma hatlarına çekildiğini belirterek, "Bir asker her yerde muharebe eder" sözleriyle orduya olan güvenini ifade etti. Yunan taarruzlarının şiddetlenmesi üzerine Batı Cephesi ve İkinci Grup Komutanlığı arasında önemli bir haberleşme gerçekleşti. Batı Cephesi, Haymana yönünü kapatmaya odaklanırken, İkinci Grup Komutanlığı bir karşı taarruz önerisinde bulundu.

Öğle saatlerinden itibaren Yunan kuvvetleri yoğun topçu desteğiyle tekrar taarruza geçti. Göğüs göğüse çarpışmalar sonucunda Türk birlikleri bazı mevzilerden çekildi. Ancak Yunan birlikleri büyük zayiat vererek ilerleyemedi. Sonuç olarak, Çal Dağı düşse de Türk ordusu kahramanca direnişini sürdürdü. Yunan ordusu, ağır kayıplar ve moral bozukluğu nedeniyle savaş gücünü büyük ölçüde yitirdi.