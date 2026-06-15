Ankara’da mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenlerinin ortak eylemine yönelik polis müdahalesinin ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, sendika binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Güvenpark’ta başlayan eylem sürecinde öğretmenlerin demokratik haklarını kullanmalarının engellendiği, çok sayıda öğretmenin darp edildiği ve 40’ı aşkın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Kurtuluş Parkı’nda gerçekleştirilen protesto sırasında da polis müdahalesinin devam ettiği, sendika yöneticileri ve öğretmenlerin yeniden gözaltına alındığı ifade edildi.

ENERJİ OTELİ ÖNÜNDE ABLUKA!

Öğretmenler, Enerji Oteli’nde konaklayan eylemcilerin polis ablukası altında tutulduğunu ifade ederek, ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu. Müdahale sırasında bazı öğretmen yakınlarının biber gazından etkilendiği de açıklandı.

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patron temsilcileri ve özel sektör öğretmenlerini bir araya getirecek ortak toplantının bir an önce yapılmasını talep etti. Açıklamada ayrıca, mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi amacıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifinin yasalaştırılması çağrısı yapıldı.

HAKLARINI ALANA KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEKLER!

Öğretmenler, yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekerek, verilen sözlerin tutulmaması halinde süresiz eylem kararı doğrultusunda mücadeleyi büyüteceklerini belirtti.