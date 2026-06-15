ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Butler kentinde meydana gelen uçak kazası, paraşüt sporları camiasını yasa boğdu. Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşüt atlayışı için kullanılan özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönmek istedi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, havalimanına dönüş manevrası yapan uçak kısa süre sonra düştü. Kazada uçakta bulunan 11 paraşütçü ile pilot hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, enkaz alanında inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ile Federal Havacılık İdaresi (FAA) ekiplerinin bölgede detaylı inceleme yürüttüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerine bilgi verilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.