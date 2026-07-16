Özlük hakları ve taban maaş talepleri için eylemlerini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde polis müdahale etti. Sendika, çok sayıda öğretmenin darbedilerek ters kelepçeyle gözaltına alındığını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan, Genel Sekreter, Örgütlenme Sekreteri, Yürütme Kurulu üyeleri, temsilciler ve üyelerin de aralarında bulunduğu grubun Bakanlık önünde ablukaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız darbedilerek, ters kelepçelerle gözaltına alınıyor. Yetkililer, kapılarına gelen öğretmenleri dinlemek yerine gözaltına almayı tercih ediyor" ifadelerine yer verildi.

Sendika, gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasını isterken, özlük hakları ve taban maaş taleplerinin karşılanması çağrısını yineledi.