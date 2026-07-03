Sonsöz TV'de yayınlanan programda konuşan Ebru Güngör ve SGK Müşaviri Dilek Ete, emekli maaşlarına yapılan artışın, temel ihtiyaçlar ve sağlık giderlerindeki yükseliş karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Programda, emeklilerin maaşlarında yaklaşık yüzde 17 oranında artış yaşanırken, sağlık alanındaki bazı kalemlerde yüzde 250'ye varan zamların vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediği vurgulandı.

Sağlık harcamaları emeklinin bütçesini zorluyor

Yayında özellikle muayene katılım payları ve sağlık hizmetlerine ilişkin ücret artışları ele alındı. Sağlık hizmetlerine erişimin önemine dikkat çekilirken, artan maliyetlerin en çok sabit gelirle yaşamını sürdüren emeklileri etkilediği ifade edildi.

Programda, maaş artışlarının enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında kısa sürede eridiği değerlendirilirken, sağlık giderlerinin emeklilerin aylık bütçesinde her geçen gün daha büyük yer tuttuğu belirtildi.

"Emeklinin en büyük yükü artık sağlık giderleri"

SGK Müşaviri Dilek Ete, sosyal güvenlik uygulamaları ve sağlık sistemindeki son değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, katılım payları ve ek maliyetlerin vatandaş üzerindeki etkilerini örneklerle anlattı.

Gazeteci Ebru Güngör ise emeklilerin sahadan gelen taleplerini aktararak, özellikle ilaç ve muayene giderlerinin birçok kişi için ciddi bir ekonomik yük haline geldiğini ifade etti.

Vatandaşın beklentisi kalıcı çözüm

Programın sonunda, yalnızca maaş artışlarının değil, sağlık harcamalarını azaltacak ve emeklilerin yaşam kalitesini artıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Yayında, sosyal güvenlik sistemi, emekli maaşları ve sağlık politikalarına ilişkin güncel gelişmeler farklı yönleriyle ele alınarak izleyicilere kapsamlı değerlendirmeler sunuldu.