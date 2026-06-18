Özel sektör öğretmenlerinin Ankara’da sürdürdüğü eylemler devam ediyor. Çalışma koşulları, taban maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin başlattığı açlık grevi 4. gününe ulaştı.

Öğretmenler, önceki gün taleplerini duyurmak amacıyla Meclis’e yürümek istemiş, yürüyüş sırasında polis müdahalesi yaşanmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından öğretmenler eylemlerini sürdürürken, bu kez aileleri de sürece dahil oldu.

Açlık grevindeki öğretmenlerin anneleri yaptıkları açıklamada, yaşanan belirsizliğin ve mağduriyetin sona ermesi için TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan’a çağrıda bulundu. Aileler, öğretmenlerin ve ailelerinin taleplerinin açık olduğunu belirterek, verilen sözlerin tutulmasını, komisyonun bir an önce toplanmasını ve sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini istedi.

Eylemlerini sürdüren öğretmenler ise çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi yönündeki taleplerinin karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Öğretmenlerin Ankara’daki nöbeti ve açlık grevi sürüyor.