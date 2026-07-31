Ankara’nın farklı bölgelerinde kedilerin ağır şekilde yaralanmış, ayakları ve kuyrukları kesilmiş halde bulunması büyük tepkiye neden oldu. Benzer bir olayın Kahramankazan’da da yaşandığı öğrenildi.

Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a ulaşan hayvanseverler, karşılaştıkları görüntülerin kendilerini endişelendirdiğini belirterek, kedilerin bir takım ritüel veya büyü amaçlarıyla kullanılmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Hayvanseverler, bu iddiaların kapsamlı şekilde araştırılmasını ve olayların arkasındaki kişi ya da kişilerin tespit edilmesini istedi.

Görüntüler yürekleri dağladı

Olaylara ilişkin paylaşılan görüntülerde, bir kedinin bacaklarının kesildiği ve yaralı bölgelerde kurtlanma meydana geldiği görülüyor. Görüntülerin son derece hassas olması nedeniyle, olayın vahametini gösteren tüm görüntüler kamuoyuyla paylaşılmadı.

Hayvanseverler, Ankara’nın farklı noktalarında yaşandığı belirtilen olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırılmasını ve kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ediyor.

Kedilere yönelik bu vahşetin kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılmasını isteyen hayvanseverler, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını bekliyor.