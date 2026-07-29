Ankara Güvenpark’ta 16 gündür özlük hakları için mücadele eden Er Gaziler, adalet arayışlarına devam ediyor. Taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevine başlayacaklarını duyuran gazilere, milletvekillerinden de destek geliyor. 16 günlük nöbet sürecinde milletvekilleri zaman zaman Güvenpark’a gelerek gazileri ziyaret etti ve desteklerini iletti. Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gazilerle birlikte nöbet tutarak desteğini gösterdi.

Öte yandan Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayla Er Gazilerin taleplerine destek verdi.

Ertuğrul, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ankara Güvenpark’ta 16 gündür, Gazi Meclis’in yanı başında hak arayan kahramanlarımızın özlük hakları için verilen kanun teklifleri bir an önce gündeme alınmalıdır!”