Bir içerik üreticisinin, Ölü Deniz'de görüntülediği yoğun denizanası sürüsü sosyal medyada ilgi gördü. Kıyıya yakın bölgede çok sayıda denizanasının bir arada bulunması, "Denizanaları neden bu kadar çoğalıyor?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre denizanalarının belirli dönemlerde toplu halde görülmesi doğal bir olay. Deniz suyu sıcaklıklarının artması, denizdeki besin miktarının çoğalması, akıntılar ve rüzgarlar denizanalarının kıyılarda yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Ayrıca denizlerdeki ekolojik dengenin değişmesi ve bazı bölgelerde denizanalarıyla beslenen canlıların azalması da popülasyonun artmasına katkı sağlıyor.

Ege'de neden sık görülüyor? Ege Denizi'nde özellikle yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve rüzgarların etkisiyle denizanaları kıyılara sürüklenebiliyor. Bazı yıllarda deniz koşullarına bağlı olarak sayılarında belirgin artış yaşanırken, bu durum kalıcı bir istila anlamına gelmiyor. Uzmanlar, yoğun denizanası görülen bölgelerde vatandaşların dikkatli olması ve temas halinde sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini hatırlatıyor.