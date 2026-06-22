Kubilay Kaan Kundakçı davasının görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi tansiyon yükseldi. Duruşma salonu önünde karşı karşıya gelen Kundakçı'nın ailesi ile rapçi Vahap Canbay arasında sözlü tartışma yaşandı.
Aile yakınlarının Canbay'a yönelik, “Bizi sattın” ve “3 aydır bir davayı açamadınız” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü. Kısa sürede büyüyen tartışma çevrede bulunanların araya girmesiyle kontrol altına alındı.
Gerginlik sırasında Canbay'ın menajerinin de görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdiği ve gazetecilerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
Duruşma öncesinde yaşanan tartışma adliye koridorlarında kısa süreli hareketliliğe neden olurken, taraflar daha sonra duruşma salonuna geçti.