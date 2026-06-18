Altındağ Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik yeni bir destek uygulamasını hayata geçirdi. "Aile Yılı" kapsamında başlatılan uygulamayla, Altındağ’da ikamet eden ve nikâh işlemlerini Altındağ Belediyesi’nde gerçekleştiren damat adaylarına ücretsiz damatlık hediye edilecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, evlilik sürecindeki gençlerin yanında olmaya devam edileceği belirtilerek, uygulamanın aile kurumunu desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya, evlilik yolculuklarına destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

Altındağ Belediyesi yetkilileri, nikâh işlemlerini belediye bünyesinde gerçekleştirecek tüm çiftleri başvuru yapmaya davet ederken, evlenecek çiftlere şimdiden bir ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, Altındağ’da ikamet etmeleri ve nikâh işlemlerini Altındağ Belediyesi’nde gerçekleştirmeleri gerekiyor.