Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bazı il ve ilçe teşkilatlarına yönelik kapsamlı görevden alma ve disiplin kararları alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yapılan açıklamada çok sayıda il örgütünde değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Sarı, 7 il başkanı hakkında tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılan il başkanları şöyle sıralandı:

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun

Muğla İl Başkanı Nail Kızıl

Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız

Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya

Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı

Kars İl Başkanı Onur Ulaş

Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan

Çok sayıda il ve ilçede görevden alma kararı

Açıklamaya göre, bazı illerde il başkanları, il yöneticileri ile Yüksek Disiplin Kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verildi.

Görevden alma kapsamına alınan il ve ilçeler arasında Ağrı merkez ve ilçe teşkilatı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce’nin Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde merkez ve ilçe teşkilatı, Nevşehir, Osmaniye merkez ve ilçe teşkilatı, Samsun, Sivas ve Tunceli yer aldı.

Sinop’ta ise yalnızca il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir karar alındığı belirtildi.

CHP yönetiminin bu adımı, parti teşkilatlarında yeniden yapılanma süreci olarak değerlendiriliyor.