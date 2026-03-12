İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın dördüncü duruşması bugün Silivri Cezaevi kampüsünde görülürken, duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal açıklamalarda bulundu.

Tanal yaptığı açıklamada davanın yalnızca sanıkların değil, hukukun da sınandığı bir süreç olduğunu vurguladı.

“Bugün Silivri Cezaevi kampüsünün içinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının dördüncü duruşma günündeyiz. Ama burada sadece insanlar yargılanmıyor. Burada hukuk da sınanıyor” diyen Tanal, yargıya güven duyulması için duruşmaların şeffaf olması gerektiğini ifade etti.

Tanal, “Eğer gerçekten yargıya güveniyorsanız duruşmaları milletin gözü önünde yapın. Adalet gizlenmez, adalet saklanmaz. Gerçek adalet şeffaflıktan korkmaz” ifadelerini kullandı.

İBB davasının Silivri’deki duruşmaları kamuoyunun ve siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.