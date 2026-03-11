Hacettepe Üniversitesi'nde 19 Mart eylemlerine katılan öğrenciler hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Verilen bu karar hem vatandaşların hem de öğrencilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi'nde bu karara karşı nöbet tutacaklarını açıkladı.

Uygulanan uzaklaştırma kararından sonra, Çorumlu Oyuncu - Yönetmen Müfit Can Saçıntı öğrencilere destek videosu yayımladı. Saçıntı videosunda, "Hacettepe öğrencileri anayasaya bağlı ama Sayın Rektör nereye bağlı bilmiyorum. Rektör'e diyorum ki: Kibirlenme ey Rektör!" ifadelerini kullandı

Müfit Can Saçıntı Kimdir?

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968’de Çorum’da doğan Türk oyuncu, yönetmen ve yazardır. Ankara’da büyüyen Saçıntı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Televizyon ve sinema alanında özellikle mizahi yapımlardaki rolleriyle tanındı. Geniş kitleler tarafından en çok Mandıra Filozofu film serisinde canlandırdığı “Mustafa Ali” karakteriyle bilinir. Aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlik de yapan Saçıntı, sinema ve tiyatro çalışmalarının yanında çeşitli sosyal ve toplumsal konularda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmektedir.