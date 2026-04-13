Doruk Madencilik işçileri, çalışma koşulları ve hak talepleri için başlattıkları yürüyüşte kararlılık mesajı verdi. “GELİYORUZ ANKARA!” sloganıyla yola çıkan işçiler, sürecin kolay olmayacağını ancak geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Yapılan açıklamada, yürüyüş boyunca çeşitli engellemelerle karşılaşabileceklerini ifade eden işçiler, “Yolda bizi durdurmak için herkes çıkacak karşımıza. Kolluk da, patronun adamları da, sarı sendikacılar da, siyasetçiler de. Kimi korkutmak isteyecek, kimi oyalayacak, kimi kandırmaya çalışacak” sözleriyle yaşanabilecek baskılara dikkat çekti.

Mücadelenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda onur meselesi olduğunun altını çizen işçiler, “Bu bir ekmek kavgasıdır. Bu bir onur kavgasıdır. Bizim yolumuz Ankara’dır. Hakkımızı almadan dönüş yok” ifadelerini kullandı.