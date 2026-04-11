Ankara’da bir vatandaşın göçle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Başkentte yaşayan bir kadın, farklı şehirlerden Ankara’ya yoğun göç yaşanmasına tepki gösterdi.

Kadın, “Ankara halkı olarak biz bu durumdan çok yorulduk. Bu saatten sonra şehir değiştirmeyin. Göç mevzusu 1800’lerde kaldı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama kısa sürede gündem olurken, kentte artan nüfus ve göç tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Başkentte yaşam koşulları, altyapı ve yoğunluk gibi konuların önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılması bekleniyor.