Geçtiğimiz günlerde Ankara Lalahan’da bir halk etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Eskiden bizim partiye yakın olanlar benden rant istiyor, ihale istiyor. Onları yemlemiyorum, o yüzden bana düşmanlar,” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, bazı çevrelerce CHP’ye içeriden yöneltilmiş bir eleştiri olarak yorumlandı ve parti içinde rahatsızlığa yol açtı. Tepkilerin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama gönderen Şahin, maksadının dışında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizle ilişkilerinde dürüst ve hukuka uygun davranan hiç kimseyi hedef almadım. Hedefim; kişisel çıkarlarını gözetip belediyeyi kendi emelleri için kullanmak isteyen az sayıda kişiydi. Belediyemizi bu tür ilişkilere alet ettirmeyeceğim.”

Belediyenin devlet kurumlarıyla olan rutin işleyişinin de çarpıtıldığını belirten Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

“SGK, maliye, vergi, tapu gibi kurumlarla tüm belediyelerin doğal olarak işleri olur. Bu yasal taleplerin takibi ‘siyasal iktidarla ilişki’ gibi sunulmak isteniyor. Bu çarpıtmaları iyi niyetle bağdaştıramıyorum.”

Başkan Şahin son olarak, “Şeffaf, hukuka uygun ve halk yararını önceleyen belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz” diyerek eleştirilere kapıyı kapattı.

BASINA VE KAMUOYUNA



İlçemizin Lalahan Mahallesi’nde halka açık bir etkinlikte yaptığım konuşma ile ilgili olarak sosyal medyada ve kimi basın organlarında haksız, maksadı aşan ve sözlerimi çarpıtıp yapılan yorumları dikkat ve üzüntü ile izlemekteyim.



Ben, Belediyemizle olan… pic.twitter.com/pBN8b2dffU — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) July 23, 2025