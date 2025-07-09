2025-2026 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet üniversitelerinde katkı payı alınmayacak

Karara göre, devlet üniversitelerinde birinci öğretim ve açık öğretim programlarında eğitim alan ya da yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden, program süresini aşmayanlar için katkı payı alınmayacak. Bu tutarlar, önceki yıllarda olduğu gibi devlet tarafından karşılanacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ise devletin karşılayacağı katkı payı tutarları, yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

Şehit yakını, gazi ve engelli öğrencilere muafiyet

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit ve gazi yakınları ile şeref aylığı alanların eş ve çocuklarından, yaş ve program sınırlaması olmadan katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Bu kapsamda belge ibraz edemeyen ancak daha sonra ilgili belgeleri sunan öğrencilere ödedikleri tutarlar iade edilecek.

Engelli öğrenciler ise engellilik oranı kadar öğrenim ücreti indirimi alacak. Birinci ve açık öğretim programlarında eğitim alan engelli öğrencilerden katkı payı alınmayacak. Belgesini sonradan ibraz eden öğrenciler, indirimli tutarlarını ya da katkı paylarını geri alabilecek.

Yatay geçiş yapan öğrencilerde yeni hesaplama sistemi

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrenciler için devlet katkı süresi, öğrencinin ilk kayıt olduğu programa göre belirlenecek. Vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı süresi ise geçiş yapılan programa kayıt tarihine göre hesaplanacak.

Yurt dışından gelen öğrencilere özel ücretlendirme

Yurt dışından Türkiye’deki üniversitelere kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, öğrenci başına belirlenen cari hizmet maliyetinin en az iki katı olacak şekilde üniversiteler tarafından belirlenecek.

Aynı aileden birden fazla yabancı uyruklu öğrenci devlet üniversitesinde okuyorsa, öğrenim ücretlerinde en az yüzde 25 kardeş indirimi uygulanacak. Mütekabiliyet esasına göre bazı yabancı öğrencilerden ise öğrenim ücreti alınmayacak.

KKTC uyruklu öğrenciler ve özel hükümler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, ÖSYM yerleştirmesiyle kayıt olduklarında birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı, ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Yabancı dille eğitim veren programlarda katkı payı ve öğrenim ücretleri, yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

İkinci öğretim programları kapanabilir

Öğrenci sayısı 10’un altına düşen ikinci öğretim programları, YÖK onayıyla birinci öğretime aktarılacak. Bu öğrenciler artık birinci öğretim katkı esaslarına tabi olacak.

Lisansüstü öğrenciler için düzenlemeler

Lisansüstü öğrenciler, lisans düzeyinde sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanabilecek. Uzaktan öğretim yoluyla lisansüstü eğitim alan öğrenciler ise tezsiz yüksek lisans ücretlerine tabi olacak.

Ayrıca öğrencilerden kayıt sırasında açık ve uzaktan öğretim materyal ücreti harici başka hiçbir ücret alınamayacak.

Gazzeli öğrencilere tam destek

Filistin’in Gazze kentinde ikamet eden ve Türkiye’de devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücretleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devlet tarafından karşılanacak.

Karar ne zaman yürürlüğe girdi?

Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.