Üniversitelerde Akdeniz diyetinin uygulanabilirliğini artırmayı amaçlayan uluslararası araştırma projesi "MedDietMenus4Campus Workshop"un sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Akdeniz diyetinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, öğrenci beslenme alışkanlıkları, kampüs menülerinin değerlendirilmesi, su ve karbon ayak izi analizleri ile sosyal pazarlama stratejileri ele alındı.

Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerine destek olmak amacıyla Akdeniz diyetiyle uyumlu menüler geliştirildi. Bu menülerin öğrenci tarafından kabul görmesi ve düzenli tüketilmesi hedeflenirken, sürdürülebilirlik ve besleyici değerler ön planda tutuldu. Ayrıca, uygulamaya yönelik araçlar ve müdahaleler katılımcılarla paylaşıldı.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen, proje ile üniversite yemekhanelerinde Akdeniz diyetine uyumun artırılmasının amaçlandığını belirtti. Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen çalışmada, öğrencilerin diyetin benimsenmesi ve paydaşların bu hedefe odaklanmasının önemine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Dikmen, "Akdeniz diyeti özellikle bitkisel temelli beslenmeyi ön plana çıkarıyor. Diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Günlük sebze, meyve ve kuru baklagil tüketiminin artırılması ve kırmızı etin dengeli tüketimi önerilmektedir. Üniversitelerimizde bu prensiplerin menülerde yer alması öğrencilerin sağlıklı beslenmesini destekleyecektir" dedi.

Projede üç ülkedeki üniversite kafeteryalarının menüleri incelendiğinde, menülerin sürdürülebilirlik açısından yetersiz olduğu ve öğrencilerin uzun vadede sağlıklarını olumsuz etkileyebileceği tespit edildi. Bu nedenle kafeteryalarda diyetin gerekliliklerine uygun menülerin sunulması gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Dikmen, “Öğrenciler ne kadar sağlıklı beslenirse, toplum olarak o kadar sağlıklı nesiller yetişir” diyerek, projenin toplum sağlığı açısından önemine işaret etti.