Yurt dışına gitme eğiliminin arttığı son yıllarda, gençlerin “Türkiye’de mi kalmalı, yurt dışına mı gitmeli?” sorusu sıkça gündeme geliyor. Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, bu tercihin yalnızca bireysel bir karar olmadığını, aynı zamanda ülkeye katkı sunma bilinciyle alınması gereken stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Beyin Göçü Yerine Beyin Gücü: Üniversiteler Köprü Olmalı

Prof. Dr. Durman, “Beyin göçü, gençlerimizin potansiyelini geliştirme arzusunun doğal bir sonucudur. Ancak güçlü bir üniversite ekosistemi ile Türkiye’de de dünya ile entegre bir eğitim almak mümkündür. Üniversiteler, gençlerin küresel ölçekte yetkinleşmesini sağlayan, onları dünya vatandaşı olarak yetiştiren köprüler olmalıdır,” dedi.

Uluslararası Eğitim Fırsatları Türkiye’de Mümkün

Yeditepe Üniversitesi’nin çift diploma programları, Erasmus değişim imkânları, uluslararası staj ve araştırma projeleriyle gençlere dünya çapında fırsatlar sunduğunu belirten Durman, “Gençler, ülkemizdeki güçlü üniversitelerde okuyarak hem kendi kültürel kimliğini koruyabilir hem de küresel bir vizyon kazanabilir,” ifadelerini kullandı.

Üniversite Seçimi Bir Yaşam Vizyonudur

“Bugün sadece bir meslek sahibi olmak yetmiyor. Gençler; yabancı dil, kültürlerarası iletişim, dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi yetkinlikleri de kazanmalı,” diyen Prof. Dr. Durman, üniversite tercihlerinde yurt dışı bağlantılarının, akademik iş birliklerinin ve staj olanaklarının önemine dikkat çekti.

Durman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir üniversite tercihi sadece dört yıl değil, bir yaşam vizyonudur. Gençlerimizin uluslararası bağlantıları güçlü üniversiteleri tercih ederek dünyaya açılması, ülkemiz için en büyük kazanımdır. Dünya vatandaşı olmak, aynı zamanda ülkesine katkı sunmayı da bilmektir.”