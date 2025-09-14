Ümraniye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 9’uncu Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin 13 farklı şehrinden gelen 660 sporcu, büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve paralimpik kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara 120 bin lira ödül

Birbirinden heyecanlı müsabakaların ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen ödül töreniyle toplam 120 bin lira para ödülü takdim edildi.

Mustafa Şentop: “Okçuluk hem fiziksel hem zihinsel disiplin gerektiriyor”

Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, okçuluğun gençler için önemli bir spor olduğunu vurgulayarak, “Çok küçük yaşta sporcularımız burada güzel performanslar sergiledi. Okçuluk hem fiziken hem de zihnen disiplin gerektiriyor. Gençlerimizi hayata hazırlamak için en kıymetli sporlardan biri” dedi.

Başkan Yıldırım: “Okçuluk ahlakı ve maneviyatı geliştiriyor”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise yarışmaya yoğun katılım olduğuna dikkat çekerek, “660 sporcumuz 50 kulüple 13 farklı şehirden geldi. 8 yaşından ileri yaşlara kadar herkes yarıştı. Okçuluk, ahlakı ve maneviyatı geliştiriyor, değerleri hatırlatıyor. Yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.