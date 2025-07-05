Ankara’da partisinin Başkanlık Divanı, GİK ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Özdağ, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını da eleştirdi.

“Türkiye yine FETÖ'nün kumpas dönemlerini hatırlatan bir şafak operasyonuyla güne başladı. Yakında dışarıda CHP’li belediye başkanı kalmayacak. Ama AKP’li belediye başkanlarına ait yargıya ulaşan dosyalarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor.”

Özdağ, geçmişte uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek ile ilgili yolsuzluk iddialarına da dikkat çekerek, “Kendi partisinin başbakanı tarafından suçlandı ama hakkında hâlâ bir soruşturma yok. Bu durum, adalet duygusunu zedeliyor” dedi.

“Yeni Anayasa mı, Yeni Kimlik mi?”

Özdağ, terörle mücadele sürecinde dillendirilen “yeni milli kimlik” tartışmalarına ve yeni anayasa çağrılarına da sert sözlerle karşı çıktı.

“Devlet Bahçeli yeni bir milli kimlikten bahsediyor. PKK terörünü bitirmek için Türk kimliğinden vaz mı geçeceğiz? Bu kimliği Abdullah Öcalan mı belirleyecek? Böyle bir şey asla kabul edilemez.”

“Yeni Anayasa ile 66. Madde Mi Değiştirilecek?”

Mevcut anayasanın zaten 19 kez değiştirildiğini hatırlatan Ümit Özdağ, “Yeni anayasa derken neyi kast ediyorsunuz? 66. maddeyi değiştirerek yeni bir kimlik mi getireceksiniz? Türkçe dışında eğitim dili mi getireceksiniz? Bu, devlet destekli yeni bir kültür projesidir. Anadolu’da milli kimliği değiştirme çabasıdır” ifadelerini kullandı.

Özdağ’dan Net Mesaj: “Kimliğimizle Oynanamaz”

Ümit Özdağ, Türkiye’nin terörle mücadelesinde yanlış adımlar atıldığını ve kimlik üzerinden yürütülen tartışmaların tehlikeli bir noktaya sürüklendiğini vurguladı.

“YPG, PJAK hâlâ silahlı. PKK’nın silah bırakması neyi değiştirecek? Türk milletinin kimliği tartışmaya açılmamalı. Anayasa değişikliği adı altında milli birliğimizi zedeleyecek adımlara izin vermeyeceğiz.”