Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, saldırının "sıradan bir bombardıman değil, açık bir savaş suçu" olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sıradan bir bombardıman değil. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Olay yerinde incelemeler sürüyor. Suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için çalışıyoruz.”

İHA Saldırılarında Sivil Kayıplar Artıyor

Ukrayna’daki savaş boyunca sivil alanlara yönelik İHA ve füze saldırılarında artış yaşanıyor. Bu son olay, savaşın bölge halkı üzerindeki yıkıcı etkisini derinleştirirken, uluslararası toplumdan tepkiler bekleniyor.