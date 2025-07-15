Tire temsilcisi, “Teknik direktör Ufuk Uysal ile resmi sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza başarılar dileriz” açıklamasıyla anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa geçiş yapan Ufuk Uysal, bugüne kadar 68 Aksaray Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Ünye 1957, Çorlu 1947 ve Silifke Belediyespor gibi kulüplerde görev aldı. Deneyimiyle dikkat çeken Uysal’ın hedefi, Tire 2021 FK’yı 3. Lig’de üst sıralara taşımak.

Öte yandan kulüpte teknik kadro ve oyuncu yapılanması da hızla şekilleniyor. Yönetimi Özkan Karadaş’a devredilen Tire 2021 FK, daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur’u getirmişti. İç transferde Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel ile sözleşme yenilenirken, dış transferde ise 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emin Can Uysal kadroya katıldı.

Yeni sezonda hem saha içinde hem yönetimsel anlamda yapılanmaya giden Tire 2021 FK, genç ve dinamik yapısıyla iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.